João Paulo Rebelo: “Temos mais de uma centena de adeptos impedidos de entrar nos estádios”

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve esta segunda-feira no Jornal da Uma a falar sobre os insultos racistas que Marega foi num jogo do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães, no domingo.

Disse que estes atos devem ser repudiados e condenados e que o Governo tem a obrigação de "agir em conformidade". Referiu que o racismo é crime, e que estes adeptos devem ser punidos.

João Paulo Rebelo louvou a atitude de Marega, considerando-a "absolutamente digna".

Relembrou que a lei que pune estes adeptos foi alterada em setembro e que, desde então, existem "mais de uma centena de adeptos impedidos de entrar nos estádios”.

