Uma sondagem da Multidados para a TVI a propósito das legislativas de outubro, dá vitória clara ao Partido Socialista. No entanto, e perante estes resultados, António Costa não conseguira a maioria absoluta. A sondagem indica ainda que os resultados do Bloco de Esquerda e do PAN são suficientes para garantir uma maioria estável de apoio ao Governo. É um cenário de geringonça 2.0, diferente do que o país conheceu até agora