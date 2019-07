Constança Cunha e Sá, comentadora da TVI, esteve no Jornal das 8 para comentar a sondagem da TVI, relativamente às legislativas de 2019. Os dados mostraram que, se as eleições legislativas fossem esta terça-feira, o PS seria o vencedor, mas sem maioria absoluta, o PSD teria o pior resultado de sempre numas legislativas, o BE reforçaria a terceira posição e o PAN passaria a ser a quarta maior força política. Juntos, o BE e o PAN, poderiam garantir uma maioria estável de apoio ao Governo, ou seja, uma nova geringonça