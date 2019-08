O relógio social-democrata está a contar, mas o pontapé de saída foi dado durante a manhã num jogo de futebol, com Rui Rio no ataque às maiorias absolutas do Partido Socialista. O presidente do PSD disse que "não faz fé em sondagens" e que "o PSD e o PS não vão evitar a maioria absoluta um do outro. Vão para ganhar". A rentrée dos sociais democratas começou este sábado em Monchique, no Algarve