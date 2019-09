Em campanha em Viseu, Jerónimo de Sousa garantiu estar disponível para viabilizar políticas que façam avançar o país e garante não ter havido contactos com o PS para discutir cenários pós eleitorais.

O líder do PCP fez depender eventuais contactos para uma solução política dos resultados das eleições legislativas de domingo.

"Os decisores ainda não decidiram, que é o povo português, que vai eleger 230 deputados no dia 6, e em conformidade com essa arrumação, se encontrarão as soluções"

"Se for para avançar, lá estará o PCP, se for para andar para trás, naturalmente terá o nosso voto contra", acrescentou.