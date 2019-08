O Partido Democrático Republicano já entregou no Palácio da Justiça as listas de candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa. O líder e fundador do PDR, Marinho e Pinto, fez-se acompanhar por Pedro Pardal Henriques, antigo porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, agora cabeça de lista do partido por Lisboa.