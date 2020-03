Líder do CDS diz que não entra em jogos políticos ou tricas partidárias

O líder do CDS diz que tudo fará para que o projeto do aeroporto do Montijo não seja chumbado. Numa das suas primeiras ações políticas, Francisco Rodrigues dos Santos avisa que o CDS não entra em jogos políticos ou tricas partidárias que não sirvam o interesse nacional.

