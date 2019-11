Livre falha prazo de entrega do seu projeto sobre lei da nacionalidade

O partido Livre falhou a entrega do seu projeto sobre a lei da nacionalidade, um tema que Jocine Katar Moreira tornou uma das prioridades durante a campanha para as eleições legislativas

O prazo para a entrega do projeto terminou na sexta-feira passada e, com o atraso, o Livre fica impedido de apresentar as suas propostas no debate de dia 11 de dezembro.

