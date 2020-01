Luís Montenegro: ''Rui Rio está permanentemente à espera do Partido Socialista''

Luís Montenegro numa entrevista conduzida por José Alberto Carvalho, no Jornal das 8 da TVI, disse que as principais diverências que tem com Rui Rio residem no posicionamento político face ao Partido Socialista.

O social-democrata acusou também o seu adversário de subjugar o PSD à vontade de António Costa e de dividir o partido.

Esclareceu que não foi o PSD que se mexeu no "xadrez político português", ou seja, manteve-se sempre ao centro, e que o PS é que se "acantonou" à esquerda radical.

