Maçonaria, acusações e guerrilha interna marcaram debate dos candidatos do PSD

Os candidatos à liderança do PSD tiveram ontem o primeiro debate a três. E não faltaram acusações dos adversários de Rui Rio, por causa dos maus resultados do partido, bem como da falta de unidade e estratégia, que passa por estar sempre contra tudo e contra todos. Rio tentou colar Montenegro e Pinto Luz à maçonaria e a tensão instalou-se no debate.