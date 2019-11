Mal-estar instalado entre direção do Livre e Joacine

O Livre acusa a deputada Joacine Katar Moreira de não respeitar a linha de orientação do partido. Joacine justifica que esteve três dias à espera de indicações da direção do partido de como votar no Parlamento. A única deputada eleita pelo partido absteve-se na votação de um voto de condenação apresentado pelo PCP à nova agressão israelita a Gaza e à declaração da administração Trump sobre os colonatos israelitas.

