O Presidente da República esteve na livraria Argosy, a dois quarteirões da Trump Tower, em Nova Iorque.

Marcelo Rebelo de Sousa encantou as três irmãs donas da livraria com o seu conhecimento literário sobre as obras que estavam na livraria.

O chefe de Estado não quis responder a uma questão sobre uma nova candidatura à presidência.