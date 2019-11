Marcelo encontra-se com João Lourenço à margem da visita de estado a Itália

À margem da visita de estado a Itália, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o presidente de Angola, João Lourenço. O Chefe de Estado português considera que a parceria da Europa com África está a demorar mais do que o desejável. Um assunto que também fez parte do encontro com o presidente de Itália, onde a uma só voz defenderam uma Europa com uma posição comum sobre migrações.

Sobre "Jornal das 8"