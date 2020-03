Marcelo está na reta final do mandato e continua a fugir à pergunta: vai-se recandidatar?

Faz esta segunda-feira quatro anos que Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse como Presidente da República.

Uma data que ao contrário dos anos anteriores não foi assinalada por causa do isolamento voluntário.

Na reta final do mandato, o anúncio de uma recandidatura continua tabu. São vários os fatores que podem pesar nesta decisão. A crise do Covid-19 é um dos que pode obrigar a uma mudança no comportamento do presidente dos afetos.

