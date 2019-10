Marcelo impressionado com a destruição causada pelo furacão "Lorenzo"

O Presidente da República visitou as ilhas do Faial e das Flores, das mais fustigadas pela passagem do furacão "Lorenzo".



Os prejuízos estão calculados em 330 milhões de euros, mas Marcelo Rebelo de Sousa garante que a solidariedade do país dura até ao final da reconstrução.

