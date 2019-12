Marcelo: "O que os portugueses esperam do OE2020 é uma aposta grande na saúde"

Marcelo Rebelo de Sousa não comenta o Orçamento do Estado até à entrega no Parlamento. Ainda assim, o Presidente da República deixa claro que há setores onde é preciso ir mais longe e a saúde e o fim das desigualdades estão no topo da lista.

O Presidente alerta ainda para os perigos de gastar o excedente orçamental.

