Marcelo passa a ser o patrono dos Caretos de Podence

Presidente da República recebeu uma comitiva dos Caretos de Podence no Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa comprometeu-se a passar o "Entrudo Chocalheiro" com os Caretos de Podence, no concelho transmontando de Macedo de Cavaleiros, no dia 23 de fevereiro, referindo que antes terá uma visita à Índia

