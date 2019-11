Marcelo sobre a mãe que abandonou bebé no lixo: "Foi levada a fazer aquilo que fez"

Presidente da República diz que é importante que a criança, quando um dia crescer, não fique com a ideia de que a sua mãe fez aquilo de ânimo leve, mas sim por “uma razão muito forte, que tem a ver com as condições dramáticas de vida social”.

