A ministra da Saúde admite recorrer a profissionais estrangeiros e também a privados para colmatar as faltas de médicos no Algarve neste período de férias. Marta Temido diz que, em princípio, a primeira semana de setembro está garantida. O recurso a estas medidas, e à deslocação de médidos de outras regiões do país, será necessário só na segunda semana do próximo mês