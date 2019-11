Matos Fernandes diz estar “preocupado com a situação que acontece no Tejo”

O Ministro do Ambiente garante que “no Tejo que é gerido por Portugal a quantidade que tem estado no rio é uma quantidade de água, em tudo, comparável com este período”. Ainda assim, Matos Fernandes diz estar preocupado com a situação.

