Membro do CDS agredido numa arruada no Porto

Um membro da caravana do CDS-PP foi agredido durante uma arruada no Porto por uma mulher que também tentou chegar a Assunção Cristas.

A líder centrista desvalorizou, mas o dia de campanha do CDS ficou marcado por um momento insólito com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

A arruada da praça da Batalha até à avenida dos Aliados, demorou 45 minutos, partiu com um atraso de uma hora, dado que, à hora marcada, 17:00, eram poucas as pessoas para participar.

