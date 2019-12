Mike Pompeo reuniu-se com Costa, Santos Silva e Gomes Cravinho

A visita do secretário de Estado a Lisboa tinha afinal mais na agenda do que o encontro com o primeiro-ministro de Israel.

Mike Pompeo veio avisar o Governo português que é arriscado ficar nas mãos do investimento chinês, nomeadamente no que diz respeito à futura rede de telecomunicações conhecida como 5G.

Sobre "Jornal das 8"