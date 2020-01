Militantes do PSD escolhem novo líder

Os militantes do PSD escolheram, este sábado, o líder do partido em eleições diretas. As urnas de voto encerraram às 20:00. Os três candidatos votaram em pontos distintos e estão confiantes num bom resultado. Montenegro é o que mais arrisca e repete estar convencido que ganha à primeira volta.

Sobre "Jornal das 8"