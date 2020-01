O ministro da Defesa disse que a retirada dos militares portugueses do Iraque é uma hipótese em cima da mesa, mas Portugal vai aguardar para ver "como assenta a poeira" e que os próximos dias vão ser mais claros para uma tomada de posição.

Um contingente com 34 militares portugueses está no país para uma formação conjunta com militares espanhóis, mas João Gomes Cravinho esclareceu que "estão muito longe do local onde ocorreu estes incidentes".