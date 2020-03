Ministro: "Do ponto de vista da saúde pública, o Governo já limitou a lotação ds restaurantes"

Pedro Siza Vieira afirmou que o Govenro tem "estado em permanente contacto com as os representantes das associações patronais" e que o apoio financeiro está dado, nomeadamente com linhas de crédito aprovadas.

O ministro disse ainda quanto a um possível fecho de restaurantes que, do ponto de vista de saúde pública, o Governo já atuou, limitando a lotação dos estabelecimentos.

No entanto, afirmou, se os restaurantes "entendem que, por razão de negócio, devem encerrar os empresários são livres de tomar essa decisão".

