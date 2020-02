Morais Sarmento acusa governo de Costa de ser pior do que o de José Sócrates

Nuno Morais Sarmento defende que o PSD tem de se colocar ao centro e disputar o eleitorado que permite a qualquer partido ganhar eleições com maioria. Defende ainda que a liderança natural do PSD é com os partidos à direita e não um bloco central. Mas Morais Sarmento reservou a maior crítica para este governo que diz ser pior que os de Sócrates porque apesar de impor uma enorme carga fiscal não tem qualquer obra apara apresentar

