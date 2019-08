O PSD quebrou o silêncio sobre esta greve. Com o líder do partido Rui Rio de férias, coube a David Justino apontar várias criticas à atuação do Governo e também aos sindicatos e patrões. Depois de ter elogiado a forma como o Executivo estava a lidar com a situação, o PSD diz que o Governo deve apostar tudo na mediação mesmo que para isso tenha que retirar a requisição civil.