O secretário-geral do PCP visitou uma exploração de cogumelos em Arcos de Valdevez, onde apelou à participação na vida política.

Instado a comentar as alterações à lei laboral, Jerónimo de Sousa falou em "violação de direitos individuais e coletivos", que serão analisados pelo Tribunal Constitucional.

O requerimento formal sobre as mudanças no Código do Trabalho, elaborado pelo PCP e sancionado por Bloco de Esquerda e Partido Ecologista "Os Verdes" para conseguirem o número de assinaturas de deputados necessário (mínimo de 23), foi esta quarta-feira entregue no TC pelos chefes de gabinete dos três grupos parlamentares.