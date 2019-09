A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que o objetivo da próxima legislatura é acabar com o medo que significa a precariedade, apelando ao voto de quem sabe que contrato e salário dignos "é a única resposta".

"Combater a precariedade, combater o trabalho temporário, o falso 'outsourcing' é a primeira forma de defender a democracia porque é permitir que todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país andem de cabeça erguida. Uma democracia a sério não se quer com medo. A precariedade é medo e nós estamos aqui para acabar com o medo", prometeu Catarina Martins.

Em Quarteira, distrito de Faro, a coordenadora do BE apontou o discurso a um tema caro ao partido, o combate à precariedade, uma "prioridade do Bloco de Esquerda" e "o grande combate da próxima legislatura".

"E o nosso apelo nestas eleições é que toda a gente que sabe o que é o abuso da precariedade e toda a gente que sabe que o contrato digno e o salário digno é a única resposta que deve ser dada a quem trabalha e constrói este país, que não fique em casa", pediu.