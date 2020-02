Novo aeroporto: Bloco de Esquerda apoia Municípios e retira apoio ao Governo

O Bloco de Esquerda não vai apoiar o Governo numa alteração da lei que diz que os municípios afetados devem permitir a construção do novo aeroporto do Montijo. Catarina Martins diz que, no entanto, está disponível para ajudar a encontrar alternativas mais viáveis, como a construção da nova infraestrutura no campo de tiro de alcochete.

