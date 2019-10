Nuno Fernandes Thomaz defende "alianças" do CDS até com o PS

Nuno Fernandes Thomaz, antigo secretário de Estado dos Assuntos do Mar, defende que o CDS deve fazer alianças com todos os partidos de direita, "chega" incluído. Em entrevista ao Dinheiro Vivo/ TSF, o também ex-vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos defende que o partido deve inclusive falar com o partido socialista