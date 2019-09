Nuno Melo chegou à campanha do CDS para as legislativas e começou por "embirrar" com o mais importante... a cor dos cartazes.

O eurodeputado centrista diz que gosta da forma como as cores identificam as equipas de Fórmula 1... e que os partidos deviam fazer o mesmo.

Outra das grandes preocupações do deputado é o ambiente... mas Gente Que Não Sabe Estar sugere que Nuno Melo apanhe mais ar puro.