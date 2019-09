Em entrevista exclusiva à TVI, no Jornal das 8, sobre o balanço da primeira semana de campanha, o líder do PSD apontou o crescendo de apoio e a convicção de que as sondagens nunca o abalaram, mesmo quando apontavam uma diferença de 19%.

Com pouco mais de 10% a separar Rio de Costa, o candidato do PSD garante apenas que está nestas eleições para ganhar.

E, no seu entender, a maior diferença em relação ao atual primeiro-ministro, é que será "forte com os fortes".