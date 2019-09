Catarina Martins visitou o centro de saúde da Moita esta quinta-feira, onde aproveitou para esclarecer alguns cidadãos relativamente às medidas do Bloco de Esquerda para os pensionistas e reformados.

Mais tarde, no clássico comício de Almada, a coordenadora bloquista teve como ponto principal os custos da energia, em medidas que promovem o combate às alterações climáticas. Catarina Martins referiu que os preços da energia em Portugal são "um assalto".

No mesmo encontro, Mariana Mortágua explicou aquilo que considera ser a "metáfora do lápis do Centeno".