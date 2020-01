O "C" de inédito na mensagem de Ano Novo de Marcelo

Mensagem do Presidente da República foi transmitida em direto de um dos pontos mais longínquos de Portugal continental, à hora de almoço de dia 1, quando normalmente é gravada no Palácio de Belém para passar às 21 horas do primeiro dia do ano. A partir da ilha do Corvo, nos Açores, Marcelo quis lembrar quem é mais esquecido, quem está longe ou quem é excluído.

