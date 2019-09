O presidente do governo regional da Madeira reagiu aos resultados nas eleições regionais do arquipélago, que ditaram uma vitória do PSD, que ainda assim perdeu a maioria absoluta.

Miguel Albuquerque afirmou que várias forças se juntaram para dar força ao PS.

O PSD obteve 39,42% dos votos, conseguindo alcançar 21 dos 47 deputados que têm assento no parlamento regional. O CDS já se mostrou disponível para uma coligação.