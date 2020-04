O que muda com a renovação do Estado de Emergência?

A Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciaram as alterações nas medidas que vão passar a estar em vigor nesta segunda renovação do Estado de Emergência. Eduardo Cabrita garante que este terceiro período do Estado de Emergência se caracteriza por uma estabilização das medidas.

Sobre "Notícias"