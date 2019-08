Assunção Cristas diz que a grande prioridade do CDS é baixar impostos, sobre as pessoas e as empresas. A líder centrista foi a primeira convidada de "Tenho Uma Pergunta Para si", o programa que estreou esta noite, na TVI e na TVI24. Cristas diz que os últimos quatro anos foram "muito poucochinho para o país", com austeridade dissimulada e recusa responder sobre o seu futuro político, se o CDS tiver um mau resultado, nas eleições de 6 de outubro.