Depois de Paris, Rui Rio voltou a jogar em casa. Literalmente. O candidato do PSD às legislativas deu o pontapé de saída da campanha em pleno coração do Porto, onde foi presidente da Câmara durante 11 anos, com um passeio de bicicleta para assinalar o Dia Europeu Sem Carros, seguido de uma caminhada pelo Parque da Cidade.

Pouco passava das 10:00 quando a comitiva laranja arrancou da Casa da Música (na rotunda da Boavista) e se dirigiu para o Castelo do Queijo. Atleta "sempre que possível", Rui Rio diz que a ação simbólica quis alertar para a "mobilidade mais saudável" e porque "é uma obrigação de todos lutar pelo combate contra ao aquecimento global e às alterações climáticas”.

Antes de partir para a segunda atividade física da manhã, Rui Rio ainda teve tempo para desvalorizar a sondagem da TVI deste sábado e que dão conta de uma recuperação para o PSD.