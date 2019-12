OE2020 aprovado pelo PSD Madeira? "Seria muito Daniel Campelo"

O PSD Madeira anunciou, no sábado, que tem três deputados que podem aprovar o Orçamento do Estado para 2020, se virem satisfeitas as reivindicações da região. Em entrevista à TVI, Francisco Louçã disse que o assunto está a fazer lembrar Daniel Campelo, o antigo presidente da Câmara de Ponte de Lima que, em 2001, se absteve na votação do orçamento e permitiu a viabilização do mesmo.

