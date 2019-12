OE2020: BE e PCP avisam que sentido de voto não está garantido

O ministro das Finanças está a receber os partidos com assento parlamentar, para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2020. O Bloco de Esquerda e o PCP estão na expectativa para ver se chega uma resposta positiva às suas propostas até segunda-feira, dia da entrega do documento final. Mas avisam que nada está garantido quanto ao sentido de voto no Orçamento.

Sobre "Jornal da Uma"