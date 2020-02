Os avanços e recuos dos partidos relativamente ao IVA da luz

A redução do IVA da eletricidade foi a medida mais discutida e dramatizada deste Orçamento do Estado, mas acabou por não ser aprovada.

À ultima hora, PSD absteve-se na proposta do PCP, avançando a redução do IVA em função do consumo proposta pelo PS.

Pelo meio, ficam 24 horas de avanços, recuos dos partidos e a dramatização do governo que ameacou votar mesmo contra o próprio Orçamento se a medida fosse aprovada.



