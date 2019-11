Pacheco Pereira: conflitos no Livre "não têm nada a ver com experiência"

Pacheco Pereira comenta, no Jornal das 8, a decisão de Ferro Rodrigues de promover um consenso parlamentar e de admitir, "a título excecional", que o projeto do Livre sobre a Lei da Nacionalidade seja debatido juntamente com os de BE, PCP e PAN em 11 de dezembro.

