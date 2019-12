PCP preocupado com a falta de médicos no interior do país

Um grupo de deputados visitou o hospital de Évora e deparou-se com a falta de médicos e de outros profissionais essenciais para o dia a dia no Serviço Nacional de Saúde. João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, salientou a dificuldade em fixar profissionais no interior e o aproveitamento que os privados fazem dessa falta de médicos no interior do país.