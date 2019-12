PCP quer o seu caderno de encargos contemplado no OE2020

Jerónimo de Sousa reafirmou que o PCP pode votar a favor, contra ou abster-se no Orçamento do Estado para 2020, uma posição que só será tomada depois de conhecido o documento. Mas, desde já, o líder comunista deixa claro que o Governo só poderá contar com o sim se tiver em conta as prioridades estabelecidas pelos comunistas.

