"Pensava que era carnes frias: paio, paiinho, paiol..."

Gente Que Não Sabe Estar teve acesso à transcrição do interrogatório de Azeredo Lopes por causa do encobrimento do achamento das armas roubadas em Tancos.

O governante confessou que não sabia o que era um paiol... e Ricardo Araújo Pereira não perdoou.

Sobre "Gente Que Não Sabe Estar"