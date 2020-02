Pinto Luz: Rio deve esperar pela posição de Marcelo sobre presidenciais

Enquanto decorrem as eleições para os órgãos do partido e no segundo e último dia do congresso do PSD, Miguel Pinto Luz concorda com a posição de Rui Rio quanto às presidenciais. Ou seja, de não se pronunciar antes de Marcelo Rebelo de Sousa dar um sinal das suas intenções. Quanto às disputas internas, espera que este congresso sirva para pacificar o partido

sobre o psd dar a mão a antónio costa, rui rio não fala da posição do seu partido mas diz que o alinhamento que o governo escolheu é com a esquerda.