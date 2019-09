No Porto, Catarina Martins disse que a disputa nestas eleições é “naturalmente, feita entre o PS e a esquerda”, pois “o programa da direita não serve” e o país já o deitou fora.

Observando que “o programa da direita já não serve para o país”, a líder bloquista notou que, “se os últimos quatro anos mudaram o país, com mais justiça, dignidade e respeito, foi porque o BE cumpriu o seu compromisso” com Portugal.

Catarina Martins começou o dia numa feira em Matosinhos, onde pediu mais força no dia 6 de outubro.