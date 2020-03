Primeiro-ministro já comunicou medidas de contenção aos partidos com assento parlamentar

O primeiro-ministro esteve reunido com os líderes partidários e os principais partidos concordaram com as medidas que vão ser anunciadas pelo Governo.

À direita, o PSD disse diz que o Executivo deve ir além de o encerramento de escolas e o CDS pede o encerramento imediato de todos os estabelecimentos de ensino e todos os espaços públicos, incluindo de lazer.

À esquerda, o PCP não saiu satisfeito da reunião e não acompanha todas as medidas. Já o Bloco mostrou-se solidário com o Governo e que caso seja necessário, o Estado pode e deve requisitar os hospitais privados.

