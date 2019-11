PS, BE e PCP contra intervenções dos pequenos partidos no debate quinzenal

Os três partidos com deputados únicos não vão poder intervir no debate quinzenal com o primeiro-ministro na próxima semana.

Em Conferência de Líderes, Ferro Rodrigues, PSD, CDS e PAN defenderam que se abrisse uma excepção para que o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre pudessem falar enquanto o regimento do parlamento não for alterado. Porém, o PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes opuseram-se.



Sobre "Jornal das 8"